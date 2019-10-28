شركة حكومية تعجز عن دفع رواتب موظفيها لشهور

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كشف المدير العام لشركة المستقبل للتمويل الاصغر المحدودة كمال الدين الطيب عن ايقاف مرتبات جميع العاملين بالشركة لاكثر من “4” أشهر من قبل الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الذي ترأس مجلس ادارته وزير التعليم العالي انتصار صغيرون. Advertisements وعزا الطيب في تنوير امس بحسب آخر لحظة الامر لوجود ما اسماه الاختلال الاداري والمؤسسي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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