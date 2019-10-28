عضو بـ”السيادي”: (كفاية.. نُمنا كتير والوقت للعمل)

أعلن عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس اللواء ركن إبراهيم جابر إبراهيم، التزامه بتنفيذ طريق أقدي الدمازين، وكلف والي الولاية بوضع الدراسة لإنفاذه في أعجل وقت، وقال: “نمنا كتير وكفاية نوم والآن الوقت للعمل”.

وجدد تأكيدات الحكومة بعدم تصدير أي سلعة خام في الوقت الراهن، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية بما يوفر وظائف للشباب بجانب زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

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وأشار إبراهيم خلال مخاطبته احتفال ولاية النيل الأزرق بأعياد الحصاد بمنطقة أقدي بحسب صحيفة السوداني أمس، للمشكلات التي عانت منها الزراعة في البلاد، مشدداً على أنه لا مفر إلا بالاهتمام بالزراعة باعتبارها المخرج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)