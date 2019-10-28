مدير هيئة الطرق: طرق بالخرطوم انتهت مدتها الافتراضية

قال مدير عام هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم الصافي أحمد آدم، إن هناك عدداً من الطرق انتهت مدتها الافتراضية ولم يحدث لها تأهيل.

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وكشف عن حصرهم لأكثر من (23) طريقاً مؤثراً مغلقاً بواسطة “الفريشة”، وحمل المحليات المسؤولية لعدم القيام بدورها كاملاً، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)