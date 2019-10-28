مدير هيئة الطرق: طرق بالخرطوم انتهت مدتها الافتراضية

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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قال مدير عام هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم الصافي أحمد آدم، إن هناك عدداً من الطرق انتهت مدتها الافتراضية ولم يحدث لها تأهيل.
وكشف عن حصرهم لأكثر من (23) طريقاً مؤثراً مغلقاً بواسطة “الفريشة”، وحمل المحليات المسؤولية لعدم القيام بدورها كاملاً، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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