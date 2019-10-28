مسؤول رفيع يقدم استقالته للبرهان

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة كشفت مصادر صحفية، ان مدير المركز القومي للمعلومات الدكتور محمد عبدالرحيم يس، تقدم بإستقالته من منصبه الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي قبلها بعد فترة. Advertisements ووفقاً لصحيفة اخر لحظة، فأن المجلس السيادي أستفسر عبد الرحيم عن الكيفية القانونية التي كان يشغل بها المنصب وبحسب معلومات ان د. محمد اخطر مجلس الوزراء بالخطوة وغادر موقعه الذي لم تسم له الحكومة شخصية خلفاً له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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