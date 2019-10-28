الحزب الجمهوري يخصص أرقام اتصال لمناقشة أفكار محمود محمد طه

كشف مسؤول جناح المفكر محمود محمد طه بمعرض الخرطوم الدولي، منير محمد البشير، عن اتجاه الحزب الجمهوري لتخصيص ارقام للإتصال ومناقشة كتب محمود محمد طه.

Advertisements

وقال منير لمصادر، إن الإقبال كبير جداً على شراء كتب محمود محمد طه خاصة من فئة الشباب، وأعلن أنهم يبيعون يومياً ما لا يقل عن 1500 كتاب.

ونوه منير بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه عقب حادثة الاعتداء على الجناح شددت السلطات الأمنية حراستها للمكان وتم منع النقاش تماماً، وأوضحت أن المكان للشراء فقط، وأضاف: “لذلك قرر قادة الحزب الاتجاه لفتح خطوط اتصال مباشرة مع عامة الناس لمناقشة ونشر أفكار محمود محمد طه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)