تعهدات أممية بنقل أولويات الحكومة للمنظمات الدولية

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع المنظمات. لافتاً الى اهمية البرامج والانشطة والبرامج التي تنفذها المنظمات بالبلاد. Advertisements وتطرق حمدوك خلال لقائه مع نائب الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اولوليات الحكومة المدنية التي تتصدرها ايقاف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد. وأكدت المسؤولة الأممية دعم المنظمة الدولية لهذه لاولويات الحكومة المدنية، وتعهدت بنقل كافة المؤشرات الايجابية التي تبعث بها الحكومة للمجتمع الدولي. ومن المتوقع ان تنخرط المسؤولة الأممية في سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة بحسب آخر لحظة، بجانب تسجيل زيارة مبدئية لولايات دارفور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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