مدني: التنازل عن المخصصات ليس فعلاً بطولياً

قال وزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية المكلف مدني عباس مدني، إن تجريد الوظيفة الدستورية من الامتيازات أمر مهم لترسيخ النظام الديمقراطي بالبلاد، واعتبر تنازل الوزراء عن مخصصاتهم ليس فعلاً بطولياً، ونوه إلى وزراء كانوا لا يتقاضون رواتبهم.

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وأوضح مدني بحسب صحيفة السوداني، أن الاهتمام الإعلامي الذي صاحب إرجاع حافزه الدولاري من شركة سكر كنانة يُقرأ مع المقارنة بعهد الاستباحة السابق، وشدد على عدم قبول الوزراء أية حوافز من جهة غير حكومة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)