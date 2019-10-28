الشرطة تكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول توقف ومحاكمة موسى هلال

كشفت الشرطة عن تفاصيل جديدة حول توقف ومحاكمة موسى هلال، مشيرة إلى أنه أوقف على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية، ارتكبها في حق منتسبيها ومعداتها، وذلك باستيلائه على (18) عربة لقوات الشرطة وتدمير واحدة وقتل (15) من منسوبي الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان بحسب صحيفة السوداني، أن قوات موسى هلال حاصرت قواتها في العام 2014 بمنطقة جبل عامر أثناء إسنادها للقوات المسلحة بالجبل، وأضافت: “وعند عودتها حاصرتها قوات كبيرة تابعة لموسى هلال بمنطقة الزاوية واستولت خلالها على (13) سيارة، وأردفت: “إنه بتاريخ 28/2/2019 تحركت قوات الشرطة من كبكابية إلى الفاشر، وفي الطريق تعرضت إلى كمين بمنطقة جبل ترمة بقيادة نجل موسى هلال، وكان يستخدم عربات الشرطة نفسها التي استولى عليها بمنطقة غزة الزاوية وأسفر الهجوم عن مقتل (15) وجرح (45) شرطياً ودمر سيارة واستولى على (5) سيارات أخرى”.

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مؤكدة أن موسى هلال يتبع للقوات المسلحة ويواجه بلاغات بالرقم (620) بتاريخ 3/2/2014 تحت المواد (21/51/130/168/182) من القانون الجنائي لسنة 1991 بالقسم الأوسط في الفاشر.

وأشارت إلى أن هيئة الاتهام مكونة من القضاء العسكري والنيابة العامة وانضمت لها قوات الشرطة في الحق الخاص وفق نص المادة (4/36) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك بموافقة النيابة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)