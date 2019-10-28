تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن سودانيين مختطفين بليبيا

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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كشفت أسر سودانيين مختطفين بليبيا عن تفاجؤهم بظهور أبنائهم في فيديوهات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا من خلالها عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” التدخل للمساهمة في إطلاق سراحهم.
وناشدت أسر المختطفين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان وعضو السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتدخل لإطلاق سراح أبنائهم المختطفين بواسطة مجموعة مسلحة بليبيا.
وكشف شقيق أحد المختطفين ويدعى علي عباس محمد موسى بحسب صحيفة السوداني، عن انقطاع التواصل مع المختطفين منذ خطفهم قبل أكثر من عام، مشيراً إلى أن أسرهم تعيش في حالة مأساوية بسبب اختطاف أبنائهم، وقال إن أسر المختطفين لجأوا إلى الحكومة السابقة لإطلاق سراح أبنائهم، إلا أنها لم تتحرك في القضية، مشيراً إلى أن المختطفين هم (6) أشخاص وجميعهم من محلية القرشي بولاية الجزيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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