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مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح

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كشف المدير الفني لنادي يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، سجل منهما صلاح هدفا من ضربة جزاء.

وقال كلوب عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس": "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه. الأمر يؤلمه مع استمرار المباراة. الأمر ليس كبيرا". وأضاف: "هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".

وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب به خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي عن اللعب بعد تدخل من حمزة تشودري.

وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في ، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز ضد توتنهام.

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وقلب ليفربول تأخره أمام توتنهام إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وتقدم هاري كين مبكرا جدا لتوتنهام، قبل أن يسجل ليفربول مرتين في الشوط الثاني بواسطة القائد غوردان هندرسون ومحمد صلاح.

ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة، ويتجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز 11.

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