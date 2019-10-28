الهلال الخرطوم يعمّق جراح أهلي مروي في الممتاز

الخليج 365 :

عمّق الهلال الخرطوم جراح مضيفه أهلي مروي، وفاز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.وأحرز أهداف المباراة كلاً من عبد اللطيف بوي، وسليم، ورفع الفريق رصيده إلى”13″ نقطة.

أمّا ممثل مروي، فبقي في ثلاث نقاط، ليتأزم موقفه بعدما فشل في تحقيق أيّ انتصارٍ حتى اللحظة في الممتاز.

وفي مباراة ثانية، فاز أهلي شندي على الرابطة كوستي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي سجّل أهدافها كلاً من ياسر مزمل”هدفين”، محمد داؤود، ومهيّد خالد،ورفع الأهلي شندي رصيده إلى”13″ نقطة، أمّا الرابطة فبقي في”5″ نقاط.