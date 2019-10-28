مصدرو الزيوت : المتوقع انتاج ٦٠٠الف طن سمسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بشر رئيس شعبة مصدري الزيوت الاستاذ محمد عباس بسياسات جديدة لصالح صادر السمسم هذا العام، وتوقع مليار ونصف الي ٢مليار دولار كعائدات صادر هذا العام من السمسم والفول والامباز والزيوت، متوقعا إنتاج ٦٠٠ الف طن سمسم بدلا ٤٠٠ الف طن و ذلك نسبة للخريف الجيد هذا العام.

واشار في تصريح /لسونا / الى الخطوات الجادة والتي تعكس الاهتمام من قبل وزارة التجارة متمثلة في إعادة تكوين المجلس الاعلي للصادرات برئاسة وزير التجارة ووزير المالية والجهات ذات الصلة، لافتا إلى اكبر تحديات الصادر والمتمثلة في شركات الحكومة لعدم التزامها بتحقيق عائدات الصادر للبلاد مطالبا الحكومة بالاسراع في الإصلاحات بالوزارات والميناء، منوها إلى عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول إرجاع صادر الفول من إندونيسيا مبينا أنها اشكالية فنية فقط تحدث عادة وتم التعامل معها ولم يتم إرجاع صادر الفول كما رشح ببعض بالصحف.

وحول حجم انتاج الحبوب الزيتية /سمسم وفول/ قال إنه من المتوقع انتاج سمسم مابين ٦٠٠ الى ٧٠٠الف طن وفول نقاوة صادر ما بين ٣٠٠الي ٤٥٠الف طن .