ملحن لبناني يشبه إليسا بـ"زعيم سفاح".. والأخيرة ترد‎

هاجم الملحن اللبناني سمير صفير، المعروف بتأييده للسلطات في بلاده مواطنته الفنانة إليسا بعد نزولها في التظاهرات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.

وشارك صفير تغريدة لأحد الأشخاص يصف إليسا بـ“‏روبسبيار“ الثورة، وهو زعيم فرنسي اشتهر بالإجرام وأمر بقتل 6 آلاف من الثوار وتم إعدامه لإنهاء إجرامه.

هجوم صفير على إليسا وإن كان غير مباشر إلا أنه خلق ضجة بين جمهور الفنانة الذين شنوا هجوما عليه متستنكرين وصف نجمتهم المحببة بالإجرام.

صدى التغريدة وصل إلى الفنانة اللبنانية الثائرة فاختارت أن ترد بطريقتها الخاصة حيث شاركت المنشور على صفحتها بتويتر وعلقت على وصف صفير لها بالإرهاب والإجرام قائلة: الله يشفيه.

وتفاعل متابعو إليسا مع ردها وشاركوها الهجوم عليه وطالبوها باتخاذ إجراء حاسم ضد من يتطاول عليها.