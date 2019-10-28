الأمم المتحدة تشيد بوصول مساعدات لجنوب كردفان بالسودان

أشادت الأمم المتحدة، بتعاون السودان وتنسيقه مع حكومة جنوب السودان و”الحركة الشعبية – قطاع الشمال”، ما مكن المنظمة الدولية من إيصال العون الإنساني، لمنطقة “كاودا”، في جنوب كردفان (جنوبي السودان)، لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في السودان قوي يوب سُن، إن حكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية، أبدوا تعاونًا استثنائيًا لتسهيل زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، إلى كاودا في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، موضحة أن البعثة تعتبر أول بعثة إنسانية للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أكثر من ثمانية أعوام.