على خلفية إقامة علاقة غير لائقة مع أحد موظفيها.. استقالة نائبة بالكونجرس

أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، كاتي هيل استقالتها في وقت متأخر من مساء الأحد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير لائقة مع موظف بمكتبها.

وكتبت هيل على تويتر: "بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي".

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي فتحت تحقيقاً مع النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، كاتي هيل، بسبب اتهامات طالتها بانتهاك القوانين من خلال الانخراط في علاقة "غير لائقة" مع موظف في مكتبها.

وقالت اللجنة في بيان إنها، "على علم بالادعاءات العلنية بأن النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع فرد من موظفيها في الكونغرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".

وهذا وقد نفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، أنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن السلوك "غير المقبول".