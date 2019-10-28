وكتبت هيل على تويتر: "بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي".
هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي فتحت تحقيقاً مع النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، كاتي هيل، بسبب اتهامات طالتها بانتهاك القوانين من خلال الانخراط في علاقة "غير لائقة" مع موظف في مكتبها.
وقالت اللجنة في بيان إنها، "على علم بالادعاءات العلنية بأن النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع فرد من موظفيها في الكونغرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".
وهذا وقد نفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، أنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن السلوك "غير المقبول".
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية إقامة علاقة غير لائقة مع أحد موظفيها.. استقالة نائبة بالكونجرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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