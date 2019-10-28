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رويترز: فوز زعيم المعارضة فرنانديز بالانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين

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قالت وسائل إعلام أرجنتينية، بعد فترة قصيرة من إغلاق مراكز الاقتراع، أمس الأحد، إن زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز فاز على الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكرى، فى الانتخابات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الرسمية خلال ساعات.

وكان فرنانديز تفوق على ماكرى، فى انتخابات جرت فى أغسطس الماضى، فى حين سبقه بعشرين نقطة فى استطلاعات قبل الانتخابات وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وبعد فرز أكثر من 65% من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.21% من الأصوات مقابل 41.42% من الأصوات لماكرى.

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