وكان فرنانديز تفوق على ماكرى، فى انتخابات جرت فى أغسطس الماضى، فى حين سبقه بعشرين نقطة فى استطلاعات قبل الانتخابات وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
وبعد فرز أكثر من 65% من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.21% من الأصوات مقابل 41.42% من الأصوات لماكرى.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: فوز زعيم المعارضة فرنانديز بالانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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