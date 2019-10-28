السودان : إضراب لتجمّع المتحصّلين يكلّف خزينة الدولة”20″ مليون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسبّب الإضراب الذي دخل فيه التجمّع المهني للمتحصلين اليوم”الأحد” في خسارة مالية لخزينة الدولة بلغت”20″ مليون جنيه وفق تقديراتٍ مبدئية.

ودخل التجمّع المهني للمتحصلين في إضرابٍ مفتوح شمل قطاعات خدمية متعدّدة في مجمعات الجمهور التابعة لوزارة الداخلية مما أصابها الشلل التام.

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ويطالب التجمّع بتعيين مدير عامٍ لجهاز التحصيل الموحّد للموارد من كشوفات المتحصلين، بجانب تبعية الجهاز مباشرةً إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية.

و”الثلاثاء”، ينتظر أنّ يلتئم اجتماعًا يضم وزارة المالية ونقابة المتحصلين، بشأن البتّ في فصل القضايا المفصلية.

وقال رئيس الصندوق الخيري للمتحصلين الفاضل حمدان في تصريحاتٍ صحفية إنّهم على قلب رجلٍ واحد حتى تحقيق مطالبهم.