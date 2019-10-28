كشف تفاصيل..رفض”بكري المدينة” العودة للعراق

الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ لاعب المريخ بكري المدينة رفض العودة إلى العراق لعدم إيفاء نادي القوة العراقي بالالتزامات المالية تجاهه.

وعلى نحوٍ مفاجئ، عاد بكري المدينة إلى الخرطوم بسبب الملاريا الخبيثة بعد انتقاله رسميًا إلى نادي القوة الجوية العراقي في صفقةٍ بلغت”140″ ألف دولار بعد تجديد تعاقده مع المريخ لعامين.

وأوضح المصدر لـ”باج نيوز” أنّ عدم الإيفاء المالي تسبّب في غضب اللاعب لعدم استلامه مبلغ وقدره”70″ وفقًا للعقد مقسّمة على مقدم عقد ورواتب.

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واكتفى نادي القوة الجوية في منح المريخ مبلغ”70″ ألف دولار قيمة إرسال بطاقة اللاعب بكري المدينة الذي استلم”30″ ألف دولار نظير تجديد تعاقده لعامين.

ووفق ما حصل عليه”باج نيوز”، فإنّ مجلس المريخ سلّم آدم سوداكال مبلغ وقدره”8″ ألف دولار،عبارة عن مديونية خاصة برحلة الفريق إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل، فيما تسلّم مدرب المريخ السابق إبراهيم حسين مبلغ وقدره”250″ ألف جنيه متأخرات مالية.

وفي المقابل منح اللاعب السماني الصاوي مبلغ”200″ ألف جنيه، تمثّل”50%” من المستحقات المالية المتأخرة بطرف النادي، فيما تمّ تسليم اللاعب صلاح نمر مبلغ وقدره”350″ ألف جنيه من جملة”750″ ألف جنيه مستحقاته المالية المتأخرة.