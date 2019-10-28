إرتفاع جديد في أسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار الدولار للارتفاع من جديد الأحد بسبب شح العملة وقلة المعروض. أحد التجار بالسوق الموازي لـ (الانتباهة أون لاين) أن الدولار يتم تداوله بـ (٧٦) جنيهاً للشراء، و(٧٧) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٠) جنيهاً للشراء و(٢٠.٥٠٠) جنيهاً للبيع. وتم تداول الدرهم الإماراتي بـ (٢٠.٤٠٠) جنيهاً للشراء، و(٢٠.٥٠٠) للبيع، والجنيه المصرى بـ (٤.٨٠٠) للبيع و(٥) جنيهات للشراء. واليورو(٨٠) و (٨١) جنيهاً للشراء والبيع.

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