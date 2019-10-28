آل الشيخ يرطب الأجواء مع “أهلي مصر” والجمهور يرد بانتقادات غاضبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، نادي الأهلي المصري، مؤكدا عودته إلى النادي”مسامحا الجميع”، وذلك في تصريحات جديدة بعد أن وجه للنادي انتقادات كثيرة.

وقال آل الشيخ على صفحته بفيسبوك: “كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي”.

وأضاف: “وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان”.

وفي منشور آخر، حذر آل الشيخ جماهير الأهلي من هاشتاغات وتغريدات مضروبة تهدف إلى “الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم”.

وتابع: “احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى”

وأكد أنه يعود إلى النادي الأهلي “مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره”.

وقال: “تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل”.

وخرج آل الشيخ من الرياضة المصرية بعد أن باع حصته في نادي بيراميدز، ليتفرغ لرئاسة هيئة الترفيه في السعودية.

وأعلن آل الشيخ قبل أسابيع، سحب جميع القضايا المرفوعة بحق النادي، بعد أكثر من عام على الخلافات المستمرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وتفاعل الجمهور المصري مع إعلان آل الشيخ، بموجة من الانتقادات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد يونس إبراهيم أن على “تركي آل الشيخ الاعتذار علنا عما بدر منه تجاه الأهلي ومجلس الإدارة والجمهور وبعد ذلك يعود مجرد مشجع للكيان ليس إلا”.

أما المعلق عبد الحميد طارق فرد على تويتر ” أتمنى من جمهور الأهلي عدم التطاول على تركي أو المكايدة مع جمهور الزمالك، أعتقد أن تركي عاشق للميديا، لا يريد إلا الظهور في مصر والترند من جديد”.