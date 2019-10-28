كان يصرخ قبل تفجير نفسه داخل نفق … ترامب يؤكد مقتل البغدادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مساء الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في سوريا، داخل نفق.

وقال إن البغدادي كان يصرخ قبل أن يفجر نفسه داخل نفق كانت قواتنا وكلاب تلاحقه حينها.

وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة أحضرت الإرهابي الأول وهو ميت”.

ولفت إلى أن “مجموعة من قواتنا نفذوا العملية مساء أمس ولم يصب منهم أحد”.

وعن تفاصيل مقتل البغدادي، قال: “قتل بعد أن كان محشورا في نفق، وسحب ثلاثة من أطفاله الصغار معه في نفق، وقام كلابنا بمطاردته”.

وقال ترامب: “النفق انهار بالبغدادي بعد قيامه بتفجير نفسه مع أطفاله”.

وأوضح أن “العملية استمرت ساعتين وحصلنا على معلومات ووثائق مهمة عن موقعه”، مضيفا: “قتلنا حمزة بن لادن مؤخرا، وكان وريث تنظيم القاعدة”.

وقال ترامب: “هؤلاء الوحوش لن يفروا من قدرهم والحكم الأخير لله عليهم”.

واحتفى ترامب بمقتل البغدادي قائلا: “زعيم تنظيم الدولة كان مطاردا قبل إدارتي، لكن بعد انتخابي أمرت بملاحقته والتخلص منه، وجعله أولوية”.

وأضاف: “البغدادي كان شريرا وعنيفا ومات بطريقة عنيفة وهو يبكي ويصرخ وينوح”.

ترامب يشكر هؤلاء

وشكر ترامب كلا من “روسيا وتركيا وسوريا، والسوريين الأكراد على المساعدة بقتل البغدادي”.

وأضاف: “شكرا لمسؤولي الاستخبارات وقوات المارينز والبحرية على عملية أمس”.

وقال ترامب: “تعرفنا على هوية أبو بكر البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة”.

وأشار: “رصدناه لبضعة أسابيع وتم إلغاء بعض الخطط بسبب تحركات المتغيرة”، مضيفا: “عرفنا أن المجمع الذي يقيم به بداخله أنفاقا وشاركت 8 مروحيات في العملية”.

عربي21