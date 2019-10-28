وشملت قرارات الإعفاء كلا من: صديق الشريف المحامي العام بالسودان، وعادل شمس الدين رئيس المكتب التنفيذي لوزير العدل، وعلي خضر رئيس الإدارة القانونية بالقصر الرئاسي، ومحمد أحمد علي الغالي من رئاسة الإدارة القانونية بمجلس الوزراء.
كما أعفى وزير العدل، فتح الرحمن محمد أحمد الجزولي من منصب المستشار العام للشؤون المالية والإدارية، والفاتح بشير الوسيلة مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وآسيا عبدالحفيظ أحمد شرف مسجل عام الملكية الفكرية، وحسن علي شيخ إدريس مدير الإدارة القانونية لولاية الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسة إعفاء 8 قيادات إخوانية من مناصبهم في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.