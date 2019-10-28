الجميلة النائمة.. حكاية فتاة نامت شهرين

مُنحت فتاة كولومبية لقب "الجميلة النائمة" بسبب حالة مرضية نادرة تجعلها تنام شهرين متتابعين.

وتعاني شاريك توفار (17 عاماً) من حالة مرضية تُدعى "متلازمة كلين ليفن"، تجعلها تنام لوقت طويل، وتفقد ذاكرتها بعد كل نوبة نوم. وتعيش شاريك مع والدتها مارليني، التي تتكفل بتحويل كل طعامها إلى سوائل، وتعمل على إطعامها كل ساعتين.

وقالت السيدة مارليني في حديث لإحدى وسائل الإعلام المحلية في كولومبيا "بعد نوبة نوم طويلة استمرت لمدة 48 يوماً في يونيو (حزيران) في العام الماضي، فقدت شاريك ذاكرتها بشكل مؤقت، وسألتني من أكون عندما استيقظت".

وطلبت مارليني من السلطات الصحية المحلية تزويدها بالمكملات الغذائية التي تحتاج إليها ابنتها لتغذيتها خلال نومها، كما طلبت توفير علاج عصبي عاجل للفتاة. ووفقاً للسيدة مارليني، لم تقدم لها السلطات الصحية هذه المكملات على مدى شهرين، واضطرت إلى تحضير وجبات من السوائل بنفسها لتغذية ابنتها.

وطلبت العائلة أيضاً منزلاً من البلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 للعيش فيه، حيث اضطرت الأم إلى ترك عملها لرعاية ابنتها، ولم تعد قادرة على دفع الإيجار. وفي ذلك الوقت، وعد عمدة أكاسياس أورلاندو جوتيريز بمنح شاريك وعائلتها منزلاً، لكن هذا لم يحدث.

وتتميز متلازمة كلين ليفين بفرط النوم المستمر، والتغيرات الإدراكية أو المزاجية مع نوبات تستمر عادة أكثر من أسبوع، وأحيانا لعدة أشهر، ومن غير المعروف حالياً ما الذي يتسبب بها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.