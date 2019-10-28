تعرف على كيفية استعمال علامات NFC بهواتف آي فون

ومن ضمن أمثلة استعمال علامات NFC تفعيل وضع الطيران عندما يتم وضع الهاتف الذكي على طاولة السرير، التي يلتصق بها ملصق NFC، أو وضع علامة NFC على خزانة الملابس تعمل على تفعيل تقنية البلوتوث وتشغيل قائمة أغنيات خاصة عندما يرغب المستخدم في الجري.
وأشارت شركة أبل إلى أنه يتم دعم عمليات الأتمتة بواسطة علامات NFC في موديلات آي فون XS و XS Max و XR وكذلك آي فون 11 و 11 Pro و 11 Pro Max، ولإنشاء سلسلة الأوامر بواسطة علامة NFC، فإنه يتعين على المستخدم فتح تطبيق الاختصارات Shortcuts واختيار بند الأتمتة Automation وبعد ذلك تحديد بند إنشاء أتمتة شخصية Create Personal Automation، ويتم تحديد NFC كمشغل، وسوف يطلب من المستخدم بعد ذلك الاحتفاظ بعلامة NFC على الجانب الخلفي للجهاز ومنحها اسما مميزا، مثل "طاولة السرير" أو "الجري".
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