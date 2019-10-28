برشلونة يقترب من حسم مصير نجمه

واستدعى فالفيردي بويج للفريق الأول وأشركه في المباراة أمام هويسكا في الدوري مع قرب نهاية الموسم الماضي علماً أن مشاركته الأولى مع البرسا كانت في يونيو 2018 في المباراة أمام كولتورال ليونيزا في مسابقة كأس إسبانيا لكن مشاركته في المباريات التحضيرية للموسم الحالي في الصيف الماضي تركت انطباعاً ممتازاً عما يمكن أن يقدّمه بويج رغم سنه الصغير مع الفريق الأول.
رغم ذلك فإن فالفيردي فضّل أن يستمر بويج في فريق برشلونة ب لحصوله على وقت كاف في اللعب ونظراً لوجود تخمة في لاعبي في وسط الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم أما بويج فيعتبر نفسه لاعباً للفريق ب لكنه جاهز عندما يطلبه فالفيردي.
ومن المتوقّع أن تُمنح الفرصة أكثر لبويج هذا الموسم إلى جانب ميسي ورفاقه باعتبار أن لاعبي برشلونة بإمكانهم اللعب للفريق الأول حيث من الممكن رؤيته في مباريات الكأس مثلاً أو في بعض مباريات الدوري وهذا الأمر يتأكّد مع احتفاظ برشلونة بلاعبه الشاب وعدم إعارته إلى فريق آخر.
وبالفعل فإن بويج يواصل إبداعاته مع الفريق الثاني لبرشلونة.
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