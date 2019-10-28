أفغانستان: تصفية قادة تنظيمات الإرهاب تسهم فى الحد من اعتداءاتها حول العالم

رحبت الحكومة الأفغانية بالعملية العسكرية التى أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى، وأكدت أن تصفية قادة التنظيمات الإرهابية تسهم فى الحد من اعتداءاتها فى أفغانستان والعالم. واعتبرت الرئاسة الأفغانية فى بيان، أمس الأحد، أن مقتل زعماء التنظيمات الإرهابية، وبخاصة أبو بكر البغدادى، هام فى سياق الحد من الاعتداءات الإرهابية وإرساء الأمن فى أفغانستان وأيضًا له تداعيات إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

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