جماهير آرسنال تطلق صافرات الاستهجان ضد تشاكا واللاعب يرد

وتعرض تشاكا لصافرات استهجان من قبل جماهير آرسنال خلال خروجه للتبديل، ليقوم بإشارات مستفزة للجماهير قبل أن يخلع قميصه ويغادر ملعب المباراة بعد خروجه.
وردت الجماهير بالغناء لمسعود أوزيل فى إعلان لدعم عودة اللاعب بعد خروجه من القائمة للمرة السادسة هذا الموسم.
وقال أوناي إيمرى خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”تشاكا أخطأ بالتأكيد، سوف أتحدث معه ثم سأناقش كل شىء مع الإدارة، علينا أن نكون هادئين“.
وعن سحب شارة القيادة من السويسري رد المدير الفني: ”سنناقش كل شيء مع الإدارة“.
وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق فى الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي أجواءً جماهيرية غير جيدة بالنسبة للاعبي آرسنال ، إذ وجهت جماهير الفريق صافرات الاستهجان لللاعبين طوال اللقاء.
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