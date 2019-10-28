عضو في مجلس السيادة: ملف السلام أولوية للحكومة الانتقالية

وقال جابر، في كلمة خلال لقاء مع الفعاليات التنفيذية والسياسية والمجتمعية في ولاية النيل الأزرق، إن الحكومة ستعمل على نبذ الفرقة ومحاربة العنصرية.
وأضاف أن السلام آت والحكومة جلست مع الأطراف كافة كشركاء، لافتا إلى أن الفترة الانتقالية تستوجب تحقيق شعارات الثورة.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى آراء المجتمع ومشورته لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يعكس عراقة الشعب السوداني، لافتا إلى أنه من أولويات الحكومة تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات تحويلية بما يمكن الحكومة من إتاحة الفرصة لتوظيف الشباب.
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