زلزال بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر بالقرب من منطقة "داماى" فى الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قرب منطقة "داماى" فى الصين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد نحو 15 كيلومترًا عن جنوب داماى وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.
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