البرهان: القوات المسلحة صمام الأمان للسودان

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية، مساء الأحد، أن البرهان خاطب اليوم الطلاب المقبولين فى الكليات العسكرية السودانية لهذا العام بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ورئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من قادة القوات المسلحة.
ودعا البرهان، الطلاب الجدد إلى التجرد والتخلى عن كافة الانتماءات القبلية والانتماء للوطن تحت لواء القوات المسلحة، باعتبارها بوتقة ينصهر فيها كل أبناء السودان، وتذوب فيها كل الانتماءات.
وأشار إلى أن المرحلة التى يمر بها السودان هى الأدعى للتمسك بالوطنية وقيمها النبيلة دون الالتفات لأية دعوات أخرى.. مهنئا الطلاب المقبولين باختيارهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية ليصبحوا ضباطا وقادة فى المستقبل القريب.
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