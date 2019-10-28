الإعتداء على أيقونة الثورة السودانية الشهير “دسيس مان” بشارع النيل بالخرطوم

اعتدت مجموعة مجهولة على أيقونة الثورة السودانية الشهير “دسيس مان” في ساعة متأخرة من مساء الاحد بشارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وحكى الناشط “أحمد الضي بشارة” في لايف على صفحته بفيسبوك تفاصيل الحادثة التي بدأت بإستفزاز من مجموعة شباب بلباس مدني ل “دسيس” أثناء جلوسه مع بعض أقاربه بشارع النيل بالخرطوم، تطورت إلى ضربه والاعتداء عليه بالكراسي.

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وأضاف “الضي” بتدخل الشرطة التي أمرت بتفتيش سيارة الأجرة التي كان يستغلها و أخذ هاتفه والتحفظ عليه بمركز شرطة الرياض.

وكان “دسيس” قد أثار جدلاً واسعا في أوساط أنصار قوى إعلان الحرية والتغيير، بمشاركته في إحتفائية لقوات الدعم السريع بمناسبة تدشين قوافل صحية لبعض ولايات السودان، ظهر فيها وهو يردد أغنيته الشهيرة التي عدل فيها ( الدعم دعم دعماً دعما).

ولم تفصح أي جهة رسمية عن ملابسات الحادثة حتى ساعة تحرير هذا الخبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)