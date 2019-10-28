الأمن الإسرائيلي يهدد بتعطيل عمل السفارات وإغلاق المعابر في الضفة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، رسميا عن تعليمات إدارية جديدة يتم بموجبها استرداد الرسوم المالية مقابل تمثيل المبعوثين الدبلوماسيين خارج البلاد بعد كتابتهم تقريرا وعرض إيصالات.

وجاء القرار الجديد بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير وتفاصيل للمصروفات.

وكرد على القرار، أعلن العاملون في وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن الاسرائيلي، البدء بإجراءات احتجاجية، وأنه اعتبارا من الثلاثاء، سيتم إغلاق جميع السفارات في الخارج ولن يهتموا بأي زيارات خارجية يقوم بها مسؤولون إسرائيليون.

من جهتها، قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، إنها "ستغلق جميع المعابر بالضفة الغربية"، وكلا الوزارتين ستغلق نظام الرقابة المشترك على الصادرات الأمنية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه "لن يتم المصادقة على صفقات أمنية وأن الصادرات ستضرر بشكل كبير".

وقال رؤساء لجان العاملين في كلا الوزارتين، أنه من خلال هذه الإجراءات الاحتجاجية "يعبرون عن معارضتهم على فرض تعليمات وزارة المالية الاسرائيلية الجديدة" من جانب واحد، ويطالبون بعودة الوضع إلى سابق عهده.