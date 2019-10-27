ضبط “300” قطعة سلاح بالقضارف في طريقها للتهريب خارج البلاد

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ضبط شرطة ولاية القضارف بمحلية القُريشة “300” قطعة سلاح “مسدسات” مُهربة كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار.

وأكد والي ولاية القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم، في تصريحات صحفية أمس، على الدور المتعاظم لشرطة ولاية القضارف للحد من الجرائم، دعا لمزيد من التنسيق بين القوات النظامية والمحليات الأخرى لوضع التدابير الأمنية اللازمة لسد الثغرات أمام المهربين والمجرمين.

من جانبه أوضح مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة حقوقي عبد الله حسن عبد الله بحسب (الصيحة الآن) أن الكمية المضبوطة من الأسلحة بلغت (300) طبنجة مخبأ على متن جمال في طريقها للتهريب تم ضبطها بعد رصد دقيق بناءً على معلومات توفرت لقوات الشرطة ، وأعلن عن القبض على المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته، وجدد حرص شرطة الولاية التام للحد من الجرائم العابرة بفضل تواجد ويقظة منسوبي شرطة الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)