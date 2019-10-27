وفد الثورية يجري لقاءات مع السيادي والقوى السياسية بالداخل

أكد الوفد المفاوض بالجبهة الثورية في مباحثات “جوبا” مع الحكومة الانتقالية، إن الفترة الزمنية الحالية تُمثّل فرصّة لمزيد من الترتيبات وتجهيز الملفات المُتعلّقة بعملية السلام، وقطعت بوجود إرادة قوية بين طرفي التفاوض للتوصُّل إلى إتفاق سلام شامل ودائم.

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وقال رئيس حركة كوش السودانية محمد داؤود محمد بحسب “أس أم سي” أمس، إنّهُم سيدخلون في حوارات ولقاءات مع مجلس السيادة وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخري للتوافق حول رؤية موحدة لقضية السلام، مؤكداً أهمية دعم الحوار من جميع الأطراف.

وفي سياق متصل قال ممثل مؤتمر البجا المعارض موسي سيدي محمد علي إن المحادثات التي تمت مؤخراً بجوبا توافقت على وقف العدائيات وفتح المسارات، وأكد أنهم لم يجدوا أي صعوبة في بنود المشاورات ووقف العدائيات، وأعلن أن الحزب سيعقد للقاءات تنويرية في كلِ من ولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا للكشف عن ما تم إنفاذهُ في جوبا، وشدد على أن الهم الرئيسي يتلخّص في تحقيق العدالة والديمقراطية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)