بالفيديو : أربع حبيبات لكمال ترباس يجعلن مذيعة تنفجر بالضحك والكوباني يمقلبه ببطيخة لجثة في المشرحة

صدم الفنان الكبير كمال ترباس المذيعة بالنيل الأزرق نجود حبيب بإجابته عندما سألته عن أول علاقة عاطفية مر بها حيث قال لها :(حبيت اربعة) لتنفجر بالضحك على الهواء مباشرة وذلك خلال استضافته في برنامج بين اثنبن الذي جمعه بالشاعر اسحق الحلنقي.

ومن جهة أخرى وصف الفنان الكبير كمال ترباس الدكتور والشاعر الملحن علي الكوباني اختصاصي الطب الشرعي بأنه صاحب مقالب متطرقاً لبعض مواقفه الطريفة التي جمعته به في المشرحة أحدهما موقف خاص (ببطيخة) والموقف الثاني يتعلق بكوب (نسكافيه).

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و أوضح ترباس بأن الكوباني كان قد دعاهم لتناول بطيخة داخل المشرحة اتضح أنها كانت موضوعة على أقدام احد الموتى ما جعله ينفر منها أما كوب النسكافيه قد قام الكوباني بإعداده بماء كان لونه أصفراً زاعماً بأن هناك أحد (المجانين) قد سقط في صهريج المياه الخاص بالمشرحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)