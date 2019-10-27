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مديرة جامعة الخرطوم في جولة وسط الطلاب تتفقد استئناف الدراسة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-أكتوبر-2019

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مديرة جامعة الخرطوم في جولة وسط الطلاب تتفقد استئناف الدراسة

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قامت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه اليوم الأحد بجولة وقفت خلالها على استئناف الدراسة بالجامعة وسط أجواء سادها الهدوء وروح طيبة بين الطلاب والأساتذة وجميع أعضاء الأسرة الجامعية، ووقفت على بدء تسجيل الطلاب الجدد المقبولين للعام 2019م – 2020م .

ونفذت مديرة الجامعة بحسب سونا – جولة في كليات مجمع الوسط، ورحبت بالطلاب الجدد والقدامى، وأكدت حرصها على معالجة جميع المشكلات التي تواجههم، وقالت إنها على تواصل دائم مع كل الطلاب، مؤكدة ضرورة الحرص على الاستقرار الجامعي ونبذ العنف بجميع أشكاله حفاظاً على استقرار الدراسة وأرواح الطلاب وممتلكات الجامعة، وشجعت على إرساء قيم الحوار والتعايش السلمي بين الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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