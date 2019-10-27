الدعم السريع : ينفي صلته بالمقاطع الصوتية المحرضة ضدد وزير العدل

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أنه لا علاقة لقوات الدعم السريع بمقاطع صوتية متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي ، زعم المتحدثون فيها أنهم ينتمون لقوات الدعم السريع ، حرضوا وهددوا خلالها بتصفية وزير العدل نصر الدين عبدالباري .

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ووصف جمعة في بيان له الأحد ما تم تداوله بأنه عمل غير قانوني ومثير للفتنة ،لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع ظلت ترقب عن كثب ويقظة إستمرار محاولات البعض في تشويه صورتها، (بنشر الأكاذيب والشائعات المغرضة والمحرضة ضدها ،وإنتحال صفة منسوبيها ومن ثم إرتكاب تجاوزات وجرائم ضد المواطنين وترويعهم ، في تشويه متعمد لصورة قوات الدعم السريع)، التي أشار إلى أنها وبشهادة الشعب السوداني تؤدي مهامها وفق القانون وباحترافية عالية .

وأكد جمعة بحسب التيار – أنهم سيعملون مع جهات الاختصاص للقبض على مثيري الفتنة وتقديمهم للمحاكمة العادلة،مشيراً إلى إستمرار جهودهم مع القوات النظامية الأخرى و العمل على حماية أمن البلاد ومكتسبات الشعب بتجرد ونكران ذات،نقدم التضحيات دون منّ أو أذى وفاء لعهدنا معكم ـ بحسب نص البيان.

ولفت الناطق باسم قوات الدعم السريع إلى دور قواته في حفظ الأمن والاستقرار وقال : الدعم السريع ظلت وما زالت تمد يد العون للمواطنين عبر مبادراتها الإنسانية و المجتمعية المختلفة، في طول وعرض البلاد إيماناً منها بدورها ومسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن.

ومضى جمعة إلى أن قواته مشهود لها بالانضباط، مشيراً إلى أنها تعمل وفق القانون ولا تسمح باي تفلتات أو زعزعة للأمن والاستقرار ،وقال : قوات الدعم السريع قوات منضبطة تعمل وفق القانون ومشهود لها بالانضباط والاحترافية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)