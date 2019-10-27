حمدوك : السودان ملتزم بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، خلال لقائه اليوم الأحد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد – التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

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وجرى – خلال اللقاء – استعراض أولويات حكومة ” الفترة الانتقالية ” خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المسئولة الأممية – فى تصريح للصحفيين –بحسب سونا – إن اللقاء تطرق إلى بحث أولويات الحكومة الانتقالية فى السودان، مؤكدةً دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات.

وأضافت أن زيارتها إلى السودان ستستغرق يومين، تلتقي خلالها عددًا من المسؤولين بالحكومة، وممثلى منظمات المجتمع المدني ، وقيادات نسوية في الحكومة، لافتةً إلى أنها ستقوم بزيارة إقليم “دارفور” غربى السودان – للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)