قيادي بالأصل: ترتيبات اليوناميد للخروج تدعو للتفاؤل

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يس عمر حمزة تصريحات اليوناميد بأنها ترتب للخروج من جنوب دارفور،بالأمر الذي يدعو للتفاؤل لتوفر الأمن ورفرفة رايات السلام. Advertisements وقال في تصريح صحفي بحسب سونا – إن الخطوات المتسارعة لتحقيق السلام الشامل في السودان والتي بدأت من خلال منبر جوبا للتفاوض مع الحركات المسلحة تعد مؤشرات تؤكد قرب إحلال السلام. واشار يس في هذا الخصوص إلى عودة أعضاء الجبهة الثورية وحركة مناوي للبلاد لقناعتها بتوفر الأمن والأمان في دارفور بفضل القوات المسلحة والدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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