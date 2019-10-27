وجدي صالح : يستبعد إمكانية حل التعليم الخاص

شدد وجدي صالح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير على أهمية تدخل الدولة في التعليم مؤكداً أن عدم تدخلها يجعل الواقع التعليمي أكثر سوء ، ورسم وجدي صورة قاتمة لمستقبل التعليم بالسودان في حال لم تتدخل الدولة عبر تحسين البيئة ومراجعة التشريعات و القوانين الخاصة بالتعليم الخاص والعام .

وأكد وجدي في منبر سونا أن هناك جملة من الأزمات واجهت التعليم خلال ال 30 عام الماضية بسبب عدم قيام الدولة بواجبها تجاهه بعد التوسع الكبير في التعليم مما جعل التعليم الخاص يدخل في سد الفجوة في التعليم الذي أوجده غياب الدولة ، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة كانت تنظر للتعليم الخاص باعتبارة مورداً للمال من خلال جبايات المال التي تفرضها وزارة التربية والمحليات .

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مضيفاً أن جودة التعليم مربوطه بالمناهج وهي مسئولية الوزارة ،واستبعد إمكانية أن يحل التعليم الخاص محل العام ويجب ان يوجد تكامل بأن يكمل التعليم الخاص التعليم العام ، مشدداً على أهمية مواصلة تدريب المعلمين داخل المدارس الخاصة فضلاً عن مراجعة الأسعار التجارية للأراضي التي تمنح للمدارس الخاصة داعياً إلى تحسين البيئة بالمدارس الخاصة وأن تقام في مساحات واسعة .

وفي ذلك السياق دعا رئيس لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة الأستاذ بهاء الدين إلى تعديل المناهج ووضع رؤية وخارطة طريق تتعلق بالتعليم و لا بد من أهمية استجلاب دعم دولي من خلال المنح المرصودة للتعليم التي لم نستفيد منها في السابق بسبب العزلة التي أدخلنا فيها النظام السابق ، و يجب الوصول إلى المعلم القادر على التفكير مع النظر للتعليم كرافع للأمم .

وأكد وجدي صالح القيادي بقوى الحرية والتغيير بحسب (التيار ) تعد هذه الورش من أصحاب التخصص من أهم الأعمال ،لا بد من اتخاذ معايير معينة سواء كانت للتعليم الخاص أو العام لكي نتخطى كل عقبات ومشاكل التعليم بشكل وضح لأداء الأدوار بشكلها الصحيح ،لا ننكر بأن المدارس الخاصة أصبحت تتفوق على المدارس الحكومية بكل مراحلها ، مؤكداً مراجعة معايير المدارس الخاصة مع جمعية حماية المستهلك في مطلع 2020 لتصبح مطابقة للمقاييس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)