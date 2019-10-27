بالفيديو : أْتهم من قبل الثوار ببيع القضية .. “منعم سليمان” يبرئ قوات الدعم السريع من جريمة الإعتصام

قال الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان ، إن قوات الدعم السريع بريئة من فض الاعتصام . وقال منعم عبر برنامج (الضجة) على راديو المهن : ” اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أن الدعم السريع بريء من فض الاعتصام ” . Advertisements واتهم منعم بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الكتائب الطلابية و كتائب الأمن الشعبي وكتائب “أحمد هارون” و ما أسماهم بالإسلاميين الذين أدخلو داخل قوات الدعم السريع بإرتكاب جريمة فض الاعتصام . و أكد جاهزيته لتقديم اعتذار للدعم السريع عن التقرير الذي ساهم في إعداده لصالح قناة “BBC” ، مبيناً تحمله المسؤولية القانونية و الجنائية ، معلناً كذلك عن جاهزيته للمحاسبة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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