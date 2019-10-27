إبراهيم الشيخ يرحب بوفد حركة تحرير السودان

عبر القيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، يوم الأحد، عن تفاؤله بمستقبل زاهر للسودان بعد زوال النظام السابق ونجاح جولة المفاوضات الأولى بجوبا، ورحب بوفد المقدمة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد أركو مناوي الذي يضم 17 فرداً.

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وقال الشيخ بحسب وكالة السودان للأنباء، إن زيارة الوفد بادرة طيبة وخطوة عظيمة في اتجاه السلام، وتأكيد بحدوث تغيير حقيقي في السودان نحو تحقيق الحريات والسلام، كما أعرب عن أمله بأن تشهد البلاد المزيد من الزيارات من الوفود من بقية أعضاء الكفاح المسلح الأخرى.

وأوضح الشيخ أن زيارة جيش تحرير السودان جاءت على إثر الاتفاقيات الأولية التي أبرمت بجوبا بين وفدي حكومة السودان والجبهة الثورية وعبدالعزيز الحلو الحركة الشعبية قطاع الشمال، موضحاً أن الأرض الآن باتت معبدة تماماً للتحول نحو تحقيق السلام الشامل.

وأضاف نتوقع في الجولة المقبلة التي ستعقد يوم 21 نوفمبر المقبل أن يتحقق السلام بشكل سريع، باعتبار أن المناخ الآن طيب والروح التي سادت بين الأطراف كانت طيبة لأول مرة منذ زمن طويل، حيث تم التوقيع على وقف العدائيات وفتح المسارات وإطلاق سراح الأسرى، وأضاف “كلها خطوات وإجراءات كانت ضرورية من أجل بناء وتعزيز الثقة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)