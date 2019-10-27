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ارتفاع انتاج السودان من الذهب إلى 94 طن

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تزايد حجم الانتاج الكلي للذهب العام الحالي بنسبة 27% وبلغ 94 طن، مقارنة بالعام الماضي 2018 حيث بلغ 73 طن.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية العام تحققت بنسبة 97% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعدين.

وتقدر بيانات رسمية فاقد خزانة الدولة من انتاج الذهب 107 طن سنويا.
اثناء ذلك طالب تجار الذهب الحكومة بإنشاء شركة مساهمة عامة وبورصة لبيع وشراء الذهب، واكدوا استعدادهم للتعامل عبر القنوات الرسمية.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن بعض التقارير غير الرسمية تشير أن انتاج السودان من الذهب يتجاوز 200 طن سنويا.

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