وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية العام تحققت بنسبة 97% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعدين.
وتقدر بيانات رسمية فاقد خزانة الدولة من انتاج الذهب 107 طن سنويا.
اثناء ذلك طالب تجار الذهب الحكومة بإنشاء شركة مساهمة عامة وبورصة لبيع وشراء الذهب، واكدوا استعدادهم للتعامل عبر القنوات الرسمية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن بعض التقارير غير الرسمية تشير أن انتاج السودان من الذهب يتجاوز 200 طن سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع انتاج السودان من الذهب إلى 94 طن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.