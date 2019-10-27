السعودية.. "دافوس الصحراء" يجتذب كبرى المؤسسات المالية

ويسعى المنتدى الذي تمتد فعاليات على مدار ثلاثة أيام، إلى تقديم السعودية كوجهة تجارية واستثمارية مربحة، في إطار مسعاها لتنويع اقتصادها وتمهيد الطريق لمبادرات جديدة وعقود بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أن تشارك في النسخة الحالية من المنتدي، عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر.
ويترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفد بلاده في "دافوس الصحراء" الذي ستبدأ فعالاياتها الثلاثاء.
ويشمل برنامج "دافوس الصحراء"جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 47 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية تجيب عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.
ولا يمثل منتدى الاستثمار السعودي الحدث الاقتصادي الأكبر في المملكة، أهمية للاقتصاد السعودي فقط، بل يشمل المنطقة، ويعتبر مؤثرا على مستقبل الاقتصاد حول العالم.
ويعد المؤتمر حدث سنوي يهدف إلى المساعدة في جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات للاستثمار.
و شهدت النسخة الماضية من منتدى الاستثمار السعودي الإعلان عن مشاريع بمليارات الدولارات، كما تم في ألفين وسبعة عشر حيث الانطلاقة الأولي للمنتدي. والتي حققت نجاحا كبيرا، وذلك بمشاركة أكثر من 3800 مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة.
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