مباحثات مشتركة بين وفد الأمم المتحدة والحكومة السودانية

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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عقدت مساء اليوم بمجلس الوزراء جلسة المباحثات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية، حيث ترٲست السيدة أمينة محمد، نائبة الٲمين العام للأمم المتحدة، وفد الأمم المتحدة، فيما ترٲس الجانب السوداني السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتناولت المباحثات بحسب سونا – سبل التعاون وكيفية تقديم الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة المساعدات للسودان، وذلك في إطار تعزيز السلام والتنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة.
مما يجدر ذكره أن السيدة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لسيادتها تزور البلاد بدعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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