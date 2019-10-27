نعمات تستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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استقبلت مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء بمكتبها اليوم السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها وذلك بحضور عدد من رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية.
ورحبت مولانا نعمات بالوفد حيث أكدت أن هذه الزيارة تعد دفعة لكل نظيراتها رئيسات القضاء الإفريقيات.
من جانبها هنأت السيدة أمينة رئيس القضاء على نيل ثقة السودان وتعيينها رئيساً للقضاء، وقالت إن هذا التعيين يعد مفخرة لإفريقيا وإضافة حقيقية للعدالة وعنصر مهم لمسيرة المرأة الإفريقية والعربية والعالمية.
وأكدت بحسب سونا – أن الأمم المتحدة سوف تولي كل الدعم للسلطة القضائية وأن مكتبها سوف يكون مفتوحاً عبر ممثليها في الخرطوم، وأبانت أنها سوف توفر العديد من فرص التدريب للسلطة القضائية الداخلية والخارجية لرفع كفاءة القضاء السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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