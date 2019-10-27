مفرح والجنيبي يؤكدان متانة العلاقات السودانية الأماراتية

بحث وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح خلال لقائه بمكتبه بالوزارة اليوم حمد محمد الجنيبى سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى السودان العلاقات المتميزة بين السودان ودولة الإمارات وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في المجال الدعوي .

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وأعرب الوزير بحسب سونا – عن سعادته بلقاء السفير الإماراتي، مؤكداً على مواقف الإمارات المشهودة في كل المجالات واستمرار التعاون في البروتوكولات كافة والإتفاقيات بين الوزارة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة .

من جانبه أكد السفير الإماراتي دعم بلاده وتعاونها مع السودان في المجالات كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)