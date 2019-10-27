حزمة تدابير لتأمين احتفالات المولد النبوي الشريف بالخرطوم

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أصدرت محلية الخرطوم حزمة من الضوابط الخاصة بتأمين المولد النبوي الشريف للعام 1441 هـ، حيث تقرر الالتزام بالضوابط الممنوحة لجميع الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية المشاركة داخل ساحة المولد والتي تشمل البعد عن الغلو والتطرف والخطاب الحاد والتراشق بالكلمات التي تمس عظم المناسبة مع الالتزام باستخدام مكبرات الصوت في حدود المواقع المصرح بها حتى لا تؤثر على المناشط في الخيام الأخرى، فضلاً عن عدم مزاولة المهن غير المنظمة داخل الساحة وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية وحظر استخدام المفرقعات والألعاب النارية وكل ما يهدد السلامة العامة.

وشددت المحلية بحسب (اليوم التالي) على جميع المشاركين بالانصياع لتوجيهات الأجهزة المختصة في الدخول والخروج من الساحة وأي توجيهات أخرى تصدر في حينها، وقد وقفت المحلية على الاستعدادات الجارية والتحوطات اللازمة داخل ساحة المولد بالسجانة من توفير موقع للشرطة والدفاع المدني والعيادات الطبية ومواقع الإسعافات الأولية وبقية الخدمات الأخرى تمهيداً للاحتفال بالمناسبة المباركة الثلاثاء التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)