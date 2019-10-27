اقتصادي يحذر من الخضوع لروشتة البنك الدولي

قال د. محمد الناير المحلل الاقتصادي المعروف إن السودان موعود بخير كثير فى ظل الحكومة الجديدة

ووصف الناير فى تصريح بحسب (سونا) اجتماع أصدقاء السودان فى الخرطوم مطلع 2020م بمشاركة دول عربية وأفريقية و أوروبية وعدد من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية خطوة ممتازة ومهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة قضايا السودان مع المجتمع الدولي وذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية فى السودان .

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و أكد أهمية انسياب المساعدات الإنسانية دون قيود كما اعتبر تصفية المتأخرات المستحقة للمؤسسات المالية الدولية وتخفيف عبء الديون الخارجية للسودان بغرض الحصول على قروض ميسرة عاملاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام فى السودان مثمناً إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء مباحثاتها مع الجانب السوداني لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مطالباً الجانب الأمريكي بعدم وضع شروط تعجيزية لرفع اسم السودان من هذه القائمة باعتبار أن السودان بعيد كل البعد عن دعم الإرهاب .

مضيفاً أنه تعاون مع الجانب الأمريكي فى العديد من القضايا مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي أرقت مضاجع الدول الغربية ومكافحة الإرهاب وذلك بشهادة الأمريكان أنفسهم مبيناً أن بقاء اسم السودان فى هذه القائمة المتضرر منه فى المقام الأول والأخير المواطن السوداني وليست الحكومة خاصة فى مجالات التمويلات المصرفية والاستيراد والتصدير ومعاملات البنوك والمصارف السودانية مع البنوك الغربية .

وحذر الناير من خضوع السودان لروشتة البنك الدولي الرامية لرفع الدعم عن السلع لافتاً إلى أن رفع الدعم فى هذه الظروف سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن مطالباً برفع الدعم تدريجياً بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ومكافحة التضخم وثبات سعر الصرف في القيمة الحقيقية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)