بالفيديو : “البعشوم” يكشف تفاصيل اجتماع “الطاهر التوم” الأخير مع “البشير” وحملته ضد الثورة والثوار .. معلومات خطيرة

أثارت حلقة بعنوان “الطاهر التوم كلاكيت تاني مرة” تم بثها في قناة باليوتيوب باسم “البعشوم” الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع “يوتيوب” .

و بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الحلقة وجدت رد فعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما تحتويه من معلومات سرية وخطيرة عن الإعلامي “الطاهر حسن التوم” المدير السابق بقناة “سودانية 24” .

ونقلت القناة تفاصيل خطيرة حول إجتماع “الطاهر” بالرئيس المعزول “البشير” ببيت الضيافة أيام حملة المقاطعه التي نظمها الناشطون ضد قناته وقناة “أمدرمان” وأن النائب السابق “على عثمان محمد طه” هو من رتب لهذا الاجتماع .

وكشفت القناة أيضاً علاقة “الطاهر التوم”” بالوالي السابق لشمال كردفان “أحمد هارون” وكيف أتاح الإعلامي منصة القناة لـ”هارون” “طه” كي يستخدموها في الحشد والتهديد أيام الثورة .

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وكشف “البعشوم” وهو لقب يستخدمه صاحب القناة لحجب اسمه وحماية نفسه الكثير من الخفايا والقضايا الخطيرة جداً منها أن “المعزول” منح “الطاهر” شيكاً بمبلغ كبير جداً لدعم القناة أيام حملة المقاطعه بعد أن قامت شركات مثل”دال قروب” و “كوفتي” و غيرها بسحب راعيتها عن القناة , ولكنه لم يقم بتوريد الشيك بحساب القناة .

ولم تقف التسريبات عند هذا الحد فقط بل كشف “البعشوم” أيضاً علاقة “الطاهر” مع قناة المنال وكيف فشلت خطته في استخدامها لصالح النظام السابق وأنه لجأ إلى خطة بديلة وهي قناة في اليوتيوب .

المفاجأة كانت في اسم قناة اليوتيوب التي كان يستخدمها الإعلامي في دعم النظام السابق , حيث قال “البعشوم” إن قناة اليوتيوب هي قناة “المحطة” الشهيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)